وقفتان احتجاجيتان في محافظة إب اليمنية رفضا لـ (صفقة القرن)

صنعاء-سانا

شهدت مديريتا بعدان وفرع العدين بمحافظة إب اليمنية اليوم وقفتين احتجاجيتين تعبيراً عن الرفض والتنديد بما تسمى “صفقة القرن” التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً.

ونوه المشاركون في الوقفة الاحتجاجية في بعدان وأغلبيتهم من الطلاب بانتصارات الجيش اليمني واللجان الشعبية في مواجهة عدوان التحالف السعودي على جبهات نهم والجوف ومأرب.

وطالب بيان صادر عن الوقفة الشعوب العربية بالتحرك والتحرر من الأنظمة العميلة ودعم المقاومة الفلسطينية لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب لافتاً إلى أن المفاوضات لن تعيد حقوق الشعب الفلسطيني أو الأراضي والمقدسات الإسلامية التي يدنسها الاحتلال وأن الحق لا يعاد إلا بمواجهة العدو والمقاومة.

وفي مديرية فرع العدين نظمت وقفة احتجاجية أخرى تنديداً بصفقة القرن أكد المشاركون فيها أن صفقة ترامب تشكل جزءاً من المؤامرة والمشروع الأمريكي في المنطقة وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

واستنكر بيان صادر عن الوقفة مواقف بعض الأنظمة العربية العميلة تجاه الصفقة مطالباً الشعوب بالتحرك لدعم المقاومة الفلسطينية بما يكفل استعادة الأراضي المحتلة من دنس الصهاينة المحتلين.