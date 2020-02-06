مجموعة كوشان بيتنا… قصائد محكية جديد الشاعر ماهر محمد

دمشق-سانا

قصائد من الشعر المحكي ذات الطابع الوطني الحماسي نمط يواصل الشاعر ماهر محمد إبحاره فيه والذي تجلى بإصداره الأحدث “كوشان بيتنا”.

المجموعة التي استضاف حفل توقيعها المركز الثقافي العربي في العدوي وسط حضور جماهيري واسع استعار الشاعر عنوانها من عبارة يطلقها الفلسطينيون على سندات ملكية منازلهم في الأرض المحتلة قبل الاحتلال الصهيوني.

وتناولت نصوص المجموعة قضايا تتصل بالصراع مع العدو وحق العودة للشعب الفلسطيني والانتماء إلى الأرض ودحض مزاعم الاحتلال.

كما شاركت في حفل التوقيع فرقتا “راجعين يا وطن” للفنون الشعبية و”فنون للموسيقا” بعروض فنية شعبية ووطنية كما ألقى الشاعر محمد عدداً من النصوص الموجودة في المجموعة.

وقدم خلال الحفل عدد من المثقفين والمهتمين مداخلات حول بنية المجموعة الشعرية والأسلوب الذي اتبعه محمد في نظم القصائد.

محمد خالد الخضر