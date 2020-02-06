محافظة دمشق: توسيع الشارع الممتد من قسم الشرطة باتجاه ساحة كفرسوسة

دمشق-سانا

بدأت محافظة دمشق أعمال توسيع شارع عبد الله بن حذيفة الممتد من قسم شرطة كفرسوسة باتجاه ساحة كفرسوسة وأخلت محال وأزالت اشغالات غير نظامية على طرفيه.

وأوضحت مديرية دوائر الخدمات بالمحافظة المهندسة ملك حمشو في تصريح لمندوب سانا أن أعمال توسيع الطريق تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري باتجاه منطقة التنظيم مشيرة إلى أن المديريات المعنية عند الانتهاء من توسيعه ستباشر بتأهيل الشارع بتشييد أرصفة وتركيب الإنارة وتعبيد الطريق وتزفيته.

وأكدت حمشو أن محافظة دمشق خصصت شاغلي المحال التجارية التي تمت إزالتها من الشارع وعددها ستة بمحال في مجمع القدم الصناعي بمساحات أكبر وتم توقيع عقود الاستلام للمحال المخصصة معهم.

فراس صافي