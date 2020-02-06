الرئاسة الفلسطينية:(صفقة القرن) تشجع الاحتلال على التصعيد بجرائمه

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني والذي أدى اليوم إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة واعتقال العشرات.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن “صفقة القرن” مؤامرة أمريكية إسرائيلية شجعت الاحتلال على التصعيد في جرائمه بحق الفلسطينيين مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وسيقف سداً منيعاً في وجه هذه المؤامرة وسيسقطها مهما بلغت التضحيات.

ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.