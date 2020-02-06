رهف شيخاني تحيي حفلاً في متحف (سارسينا) الإيطالي إيذاناً بإطلاق مشروعها لأطفال سورية

روما-سانا

بدأت عازفة الهارب الموسيقية رهف شيخاني بوضع الخطوات الأولى لإطلاق مشروع موسيقي متخصص بتحضير أطفال سورية ليصبحوا عازفين محترفين على هذه الآلة العذبة في المستقبل وذلك من خلال بناء آلة هارب جديدة سيقدمها للمشروع صانع آلات الهارب الإيطالي بيترو موربيديللي.

وتمهيدا لإطلاق المشروع أقامت الموسيقية شيخاني حفلا في متحف مدينة “سارسينا” الإيطالية بدعوة من موربيديللي بهدف دعم فكرة التعليم الموسيقي شاركتها فيه مدرسة آلة الهارب في كونسيرتوار برونو ماديرنا في تشيزينا الموسيقية ستيفانيا بيتي إضافة لطالبتين من الجيل الجديد في إيطاليا.

وعلى هامش الحفل افتتح معرض لأزياء الأوبرا والباليه للمصمم لوكا ديللالبي ولصانع الآلات الوترية رينزو روميتا ومصور الفوتوغراف دانيلو ماورو مالاتيستا.

وفي تصريح لسانا بينت الموسيقية شيخاني أن المشروع بدأ التحضير له بداية شهر أيار 2019 عندما تعرفت على موربيديللي وهو من بادر لطرح فكرة مساعدتها بمشروعها لتعليم أطفال سورية العزف على آلة الهارب وكان قد سمع عن مشروعها من مدرستها بكونسيرفتوار روما.

وأوضحت الموسيقية شيخاني أن موربيديللي قرر دعم المشروع لإيمانه بضرورة دعم الثقافة الموسيقية في سورية واصفة تجربتها في التواجد بإيطاليا بالإيجابية كونها سعت لتقديم الصورة الحقيقية عن الشعب السوري للشعب الإيطالي وتحديدا للقائمين على بلدية مدينة سارسينا بعد أن تغلغلت في أذهانهم صورة مختلفة عن السوريين معتمدين على ما تقدمه الصحافة الغربية عن وطننا.

وأشارت إلى أن كل من قابلتهم في هذه الرحلة لمست عندهم الرغبة في التعرف أكثر على الشعب السوري كما أبدوا حماسا كبيرا للتعاون بمشاريع جديدة.

يذكر أن رهف شيخاني مدرسة آلة الهارب وعازفة في الفرقة السيمفونية الوطنية السورية تسعى للتعريف بهذه الآلة وتدريسها لأكبر عدد ممكن من الطلاب فضلاً عن مواصلة البحث الأكاديمي والعمل الدؤوب لإعادة الآلة بعد تطورها إلى منطقتنا كون جذور هذه الآلة تنطلق من هنا ولكنها لم تحظ بتجارب كثيرة في الموسيقا الشرقية لكونها صعبة التطبيق ميكانيكا.

رشا محفوض