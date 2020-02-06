التجارة الداخلية تحدد أسعار المواد والسلع الأساسية

دمشق-سانا

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار المواد والسلع الأساسية المخصصة لبيع المستهلكين بالمفرق.

وجاء في قرار أصدرته الوزارة وتلقت سانا نسخة منه اليوم أن سعر مبيع كيلو غرام السكر 400 ليرة سورية وكيلو الأرز التايلندي 515 ليرة و540 ليرة للمعبأ وكيلو الأرز “صيني أو هندي” 475 ليرة و500 ليرة للمعبأ وكيلو الأرز “برتغالي أو إسباني أو أمريكي” 875 ليرة و900 ليرة للمعبأ وكيلو الشاي بيكو فرط 5000 ليرة والسوبر بيكو فرط 6000 ليرة.

وحدد سعر ليتر الزيت النباتي دوار الشمس بـ 950 ليرة معبأ وليتر الزيت النباتي فول الصويا 900 ليرة معبأ وكيلو السمن النباتي 1100 ليرة معبأ وعبوة السردين 350 ليرة وعبوة التونا قطع كبيرة 160 غرام 600 ليرة وعبوة التونا مفتفت 160 غرام 400 ليرة وعبوة التونا قطعة واحدة 185-200 غرام 800 ليرة وعلبة المتة 200 غرام 525 ليرة وعلبة المتة 250 غرام 600 ليرة وكيلو الدقيق 315 ليرة و325 ليرة للمعبأ.

ووفق القرار فإن هذه الأسعار حد أقصى لا يمكن تجاوزه ويتوجب على كل حلقات الوساطة التجارية تداول الفواتير التجارية طبقا للأسعار المحددة ابتداء من اليوم حتى 20-2-2020 ويخضع مخالفو هذه الأسعار للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لعام 2015.