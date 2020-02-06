التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي

حلب-سانا

اعتدت التنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية على الأحياء السكنية في بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حلب أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في بلدتي حريتان وعندان أطلقت اليوم عدة قذائف صاروخية سقطت على الأحياء السكنية في بلدتي نبل والزهراء بالريف الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

واستشهد أمس 4 مدنيين بينهم طفل وأصيب 7 آخرون بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على منطقة الحمدانية السكنية بمدينة حلب.

وتنتشر في الريف الشمالي لمحافظة حلب مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتعتدي على الأحياء السكنية في المدينة والقرى والبلدات الآمنة المجاورة.