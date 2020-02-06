الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته ويساعده في تنفيذ مخططاته الاستعمارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا أن اقتحام قوات الاحتلال جنين والقدس المحتلة اليوم واعتداءها الوحشي على الفلسطينيين والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق يشكل تصعيدا خطيرا واستخفافا بمبادئ حقوق الإنسان وإمعانا في انتهاكاتها للقانون الدولي.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومؤءسسات الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.