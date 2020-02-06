الجيش اليمني يوقع عدداً من مرتزقة العدوان قتلى على محور عسير

صنعاء-سانا

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجوم لهم على محور عسير على الحدود اليمنية السعودية.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إفشال محاولة هجوم للمرتزقة في الربوعة وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك واصل طيران العدوان السعودي غاراته على المناطق اليمنية حيث شن أربع غارات على مديرية الغيل وغارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف كما شن ثلاث غارات شمال مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب.

واحبط الجيش اليمنى مساء أمس محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز جنوب اليمن وعلى محور نجران.