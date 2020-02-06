SCS-NET
الشريط الأخباري

الجيش اليمني يوقع عدداً من مرتزقة العدوان قتلى على محور عسير

2020-02-06

صنعاء-سانا

قتل وأصيب عدد من مرتزقة العدوان السعودي خلال تصدي الجيش اليمني واللجان الشعبية لهجوم لهم على محور عسير على الحدود اليمنية السعودية.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن وحدات من الجيش واللجان الشعبية تمكنت من إفشال محاولة هجوم للمرتزقة في الربوعة وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.

إلى ذلك واصل طيران العدوان السعودي غاراته على المناطق اليمنية حيث شن أربع غارات على مديرية الغيل وغارة على مديرية المصلوب في محافظة الجوف كما شن ثلاث غارات شمال مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب.

واحبط الجيش اليمنى مساء أمس محاولتي تسلل لمرتزقة العدوان السعودي في محافظة تعز جنوب اليمن وعلى محور نجران.

انظر ايضاً

الجيش اليمني يسيطر على طائرة تجسس للعدوان السعودي في الدريهمي

صنعاء-سانا تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من السيطرة على طائرة تجسس معادية تابعة لقوى …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved