المصدر: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي ويوضح للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سورية

الخميس / 6 / 02 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
فيالا: واشنطن تدعم الإرهابيين في سورية
2020-02-06
سفير الصين بدمشق: السيطرة على كورونا أولوية للصين والتواصل قائم لضمان سلامة السوريين المقيمين فيها-فيديو
2020-02-05
المطران عطا الله حنا: ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
2020-02-04
السفير حداد: واشنطن تشن حرباً إرهابية واقتصادية على سورية وشعبها
2020-02-04
الدفاع الروسية: “الخوذ البيضاء” تستعد لنشر مشاهد فيديو مفبركة لهجوم كيميائي في إدلب
2020-02-04
لافروف يطالب النظام التركي بالالتزام باتفاقات سوتشي حول إدلب
2020-02-04
اتحاد الصحفيين العرب يدين الاستهداف الإرهابي للإعلاميين بريف حلب
2020-02-04
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها مع فرصة لهطل أمطار فوق المناطق الشمالية الغربية
2020-02-06
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالمنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية-فيديو
2020-02-06
إدارة مكافحة المخدرات بحماة تضبط 15 ألف حبة كبتاغون
2020-02-05
الخارجية: تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي اتفاق
2020-02-05
لجنة وزارية تطلع على حجم أضرار البنى التحتية والمنشآت الخدمية بفعل الإرهاب في معرة النعمان
2020-02-05
وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بانهيار مبنى سكني في مدينة دير الزور
2020-02-05
القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بترويج عملات أردنية مزورة في مدينة درعا وريفها
2020-02-05
رياضة
مرسيليا يحكم قبضته على المركز الثاني في الدوري الفرنسي
2020-02-06
بايرن ميونيخ يتأهل إلى دور الثمانية بكأس ألمانيا لكرة القدم
2020-02-06
لاتسيو يحافظ على سجله من دون هزيمة في 17 مباراة متتالية
2020-02-06
توتنهام يتأهل للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على ساوثهمبتون
2020-02-05
إيران تتوج ببطولة كأس الفجر الدولية لرفع الأثقال
2020-02-05
فوز الحرجلة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2020-02-05
فريق تلدرة لكرة الطائرة للسيدات يخسر أمام دي لاسال الأردني ببطولة الأندية العربية
2020-02-05
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
2020-02-06
انخفاض أسعار الذهب
2020-02-06
ضبط شركتين ومكتبين ومحل لتجارة الألبسة والسيارات والعقارات والأحذية في دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة
2020-02-05
تأهيل طريق البوكمال وتطوير المركز الحدودي ينعشان الحركة التجارية مع العراق
2020-02-05
وزارة الزراعة: 327 طلباً للتحول إلى الري الحديث في مختلف المحافظات
2020-02-05
بقيمة 148.5 مليار ليرة سبعة مصارف عامة وخاصة تفوز بالمزاد على سندات الخزينة
2020-02-05
زراعة أكثر من 36 ألف هكتار بالقمح في حمص
2020-02-05
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الشريط الأخباري
القيادة العامة للجيش: تزامناً مع العدوان الإسرائيلي وبغطاءٍ منه.. رتل عسكري تركي يعبر باتجاه الداخل السوري لحماية الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش في إدلب
مصدر عسكري: التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية التي تنهار في إدلب وغرب حلب تحت ضربات رجال الجيش
ضبط أسلحة وذخائر أمريكية بمقرات التنظيمات الإرهابية في بلدة كفرعميم بريف إدلب بعد اندحار الإرهاب عنها (صور)
وحدات الجيش تحرر بلدة افس شمال سراقب من الإرهاب
رئيس مجلس النواب الليبي: النظام التركي يرسل الإرهابيين لإحداث الفوضى في ليبيا وشمال إفريقيا
الحرارة أعلى من معدلاتها مع فرصة لهطل أمطار فوق المناطق الشمالية الغربية
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالمنطقة الجنوبية وتسقط معظم الصواريخ المعادية-فيديو
المهندس خميس: قوى العدوان شددت الحصار الاقتصادي على سورية لمحاربة المواطن في لقمة عيشه.. أولويتنا تحسين الوضع المعيشي
استشهاد 4 مدنيين بينهم طفل وإصابة 7 آخرين جراء اعتداء إرهابي بالقذائف الصاروخية على منطقة الحمدانية بحلب
الخارجية: تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي اتفاق
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المصدر: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي ويوضح للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سورية
المصدر: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي ويوضح للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سورية
2020-02-06
2020-02-06
maha
سابق
المصدر: الخطوة التركية تؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين وخاصة جبهة النصرة ومنع تقدم الجيش العربي السوري في كلٌ من إدلب وحلب
انظر ايضاً
المصدر: الخطوة التركية تؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين وخاصة جبهة النصرة ومنع تقدم الجيش العربي السوري في كلٌ من إدلب وحلب
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