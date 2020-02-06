المصدر: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي ويوضح للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سورية