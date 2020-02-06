المصدر: الخطوة التركية تؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين وخاصة جبهة النصرة ومنع تقدم الجيش العربي السوري في كلٌ من إدلب وحلب