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عــاجــل المصدر: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي ويوضح للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سورية

المصدر: الخطوة التركية تؤكد وحدة الأهداف بين النظام التركي والكيان الإسرائيلي في حماية الإرهابيين وخاصة جبهة النصرة ومنع تقدم الجيش العربي السوري في كلٌ من إدلب وحلب

2020-02-06

انظر ايضاً

المصدر: ما قام به النظام التركي بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي فجر اليوم هو انتهاك سافر للسيادة السورية وخرق فاضح للقانون الدولي ويوضح للعالم أجمع بما لا يدع مجالاً للشك الجماعات الداعمة والراعية والحامية للإرهاب في سورية

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