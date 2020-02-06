مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين: في تناسق مكشوف وتزامن مفضوح وتحت غطاء العدوان الإسرائيلي، قامت بالأمس قوات تركية باختراق الحدود السورية وانتشرت بين بلدات: بنش، معرة مصرين، تفتناز