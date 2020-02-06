إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اقتحام الاحتلال بيت لحم وبيت جالا

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها مدينتي بيت لحم وبيت جالا بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينتي بيت لحم وبيت جالا وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة صحفي بجروح والعشرات بحالات اختناق.

واستشهد فلسطيني فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين جنوب الخليل

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيين اثنين جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي يطا والظاهرية جنوب الخليل وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت اثنين منهم.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال التضييق والاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم وشن حملات اعتقال يومية بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.