القيادة العامة للجيش: تزامناً مع العدوان الإسرائيلي وبغطاءٍ منه.. رتل عسكري تركي يعبر باتجاه الداخل السوري لحماية الإرهابيين وعرقلة تقدم الجيش في إدلب

دمشق-سانا

أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة استعداد الجيش العربي السوري وتصميمه على التصدي لأي عدوان على الأراضي السورية وأن المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة لدعم الإرهاب لن تفلح في ثنيه عن متابعة مهامه الميدانية حتى القضاء على الإرهاب على كامل التراب السوري.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه “في تمام الساعة 00ر2 من فجر اليوم وبتزامن فاضح مع العدوان الجوي الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكري تركي يضم عددا من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار/ باتجاه الداخل السوري”.

وأوضح البيان أن الرتل العسكري التركي” انتشر على خط بين بلدات “بنش، معرة مصرين، تفتناز” بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم (جبهة النصرة) وعرقلة تقدم الجيش العربي السوري ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروعا بشرية لديه”.

وأشار البيان إلى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة “إذ تتابع مهامها الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين فإنها تؤكد في الوقت نفسه استعداد الجيش العربي السوري وتصميمه على التصدي للعدوان مهما اختلفت تسمياته وأشكاله”.

وختم بيان القيادة العامة للجيش أن “المحاولات الإسرائيلية والتركية المتزامنة وكل من يدعم الإرهاب التكفيري المسلح لن تفلح في ثني جنودنا الميامين عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة”.

وأعلن مصدر عسكري في وقت سابق اليوم أن دفاعاتنا الجوية تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية ودمرت أعدادا كبيرة من الصواريخ المعادية.