لافروف: تعزيز علاقاتنا مع كوبا رغم العقوبات الأمريكية

هافانا-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ماضية بتعزيز علاقاتها مع كوبا مشيرا إلى أن موسكو ملتزمة بالاتفاقات الموقعة مع هافانا وبتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين رغم العقوبات الأمريكية.

وخلال لقائه نظيره الكوبي برونو رودريغيز في مدينة سانتياغو دي كوبا اليوم قال لافروف نحن ملتزمون تماما بالاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع رؤسائنا في تشرين الأول الماضي والتي تتعلق وقبل كل شيء بتحسين آليات التعاون الاقتصادي ولا سيما تحت ظروف العقوبات غير الشرعية التي تواصل الولايات المتحدة تكثيفها.

وأشار لافروف إلى أنه سيتم خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي المزمع عقده في موسكو النظر في جميع هذه القضايا بشكل كبير وخاصة فيما يتعلق بالخطوات التي يجب الاتفاق عليها للتنفيذ العملي لبرامج التعاون في قطاع الوقود والطاقة.

بدوره أبدى رودريغيز ارتياحه حيال التعاون مع روسيا وقال نحن راضون جدا عن مستوى التعاون بين البلدين وسنواصل عملنا لتنفيذ المشاريع في مختلف المجالات.

وأعرب عن تقدير بلاده للدور الذي تلعبه روسيا في حماية القانون والأمن الدوليين .

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات اقتصادية قسرية على كوبا على خلفية سياساتها الرافضة للهيمنة والإملاءات الأمريكية.