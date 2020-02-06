مصدر عسكري: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنهار في إدلب وغرب حلب تحت ضربات رجال الجيش العربي السوري

الخميس / 6 / 02 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سفير الصين بدمشق: السيطرة على كورونا أولوية للصين والتواصل قائم لضمان سلامة السوريين المقيمين فيها-فيديو
2020-02-05
المطران عطا الله حنا: ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني
2020-02-04
السفير حداد: واشنطن تشن حرباً إرهابية واقتصادية على سورية وشعبها
2020-02-04
الدفاع الروسية: “الخوذ البيضاء” تستعد لنشر مشاهد فيديو مفبركة لهجوم كيميائي في إدلب
2020-02-04
لافروف يطالب النظام التركي بالالتزام باتفاقات سوتشي حول إدلب
2020-02-04
اتحاد الصحفيين العرب يدين الاستهداف الإرهابي للإعلاميين بريف حلب
2020-02-04
طالبة دكتوراه سورية تفوز بالمركز الثاني في أولمبياد اللغة الروسية
2020-02-04
محليات
إدارة مكافحة المخدرات بحماة تضبط 15 ألف حبة كبتاغون
2020-02-05
الخارجية: تصريحات رأس النظام التركي تؤكد مجدداً نهج الكذب والتضليل الذي يحكم سياساته وعدم احترامه لأي اتفاق
2020-02-05
الحرارة أعلى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات رعدية فوق بعض المناطق ليلاً
2020-02-05
وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بانهيار مبنى سكني في مدينة دير الزور
2020-02-05
القبض على أحد أفراد عصابة تقوم بترويج عملات أردنية مزورة في مدينة درعا وريفها
2020-02-05
التربية: دورة تدريبية لمدة ستة أشهر للناجحين في مسابقة الوكلاء
2020-02-05
صيانة وتأهيل شبكات الكهرباء المتضررة جراء الإرهاب في درعا
2020-02-05
رياضة
مرسيليا يحكم قبضته على المركز الثاني في الدوري الفرنسي
2020-02-06
بايرن ميونيخ يتأهل إلى دور الثمانية بكأس ألمانيا لكرة القدم
2020-02-06
لاتسيو يحافظ على سجله من دون هزيمة في 17 مباراة متتالية
2020-02-06
توتنهام يتأهل للدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي بفوزه على ساوثهمبتون
2020-02-05
إيران تتوج ببطولة كأس الفجر الدولية لرفع الأثقال
2020-02-05
فوز الحرجلة على العربي في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2020-02-05
فريق تلدرة لكرة الطائرة للسيدات يخسر أمام دي لاسال الأردني ببطولة الأندية العربية
2020-02-05
اقتصاد
انخفاض أسعار الذهب
2020-02-06
ضبط شركتين ومكتبين ومحل لتجارة الألبسة والسيارات والعقارات والأحذية في دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة
2020-02-05
تأهيل طريق البوكمال وتطوير المركز الحدودي ينعشان الحركة التجارية مع العراق
2020-02-05
وزارة الزراعة: 327 طلباً للتحول إلى الري الحديث في مختلف المحافظات
2020-02-05
بقيمة 148.5 مليار ليرة سبعة مصارف عامة وخاصة تفوز بالمزاد على سندات الخزينة
2020-02-05
زراعة أكثر من 36 ألف هكتار بالقمح في حمص
2020-02-05
محلج الفداء: نحو 6 آلاف طن كمية الأقطان المحلوجة
2020-02-05
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مصدر عسكري: التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية التي تنهار في إدلب وغرب حلب تحت ضربات رجال الجيش
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الجيش يحرر قريتي جزرايا وزمار بريف حلب الجنوبي بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما
مصدر عسكري: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنهار في إدلب وغرب حلب تحت ضربات رجال الجيش العربي السوري
2020-02-06
2020-02-06
tarek2012
سابق
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