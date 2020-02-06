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مصدر عسكري: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنهار في إدلب وغرب حلب تحت ضربات رجال الجيش العربي السوري

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من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي

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