مصدر عسكري: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تؤكد أن التصعيد العدواني الإسرائيلي لن يتمكن من إنقاذ التنظيمات الإرهابية المسلحة التي تنهار في إدلب وغرب حلب تحت ضربات رجال الجيش العربي السوري