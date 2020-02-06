الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من التهمتين الموجهتين إليه

واشنطن- سانا

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الرئيس دونالد ترامب من تهمتي عرقلة عمل الكونغرس واستغلال السلطة في ختام محاكمة تاريخية سعى من خلالها الديمقراطيون لعزله فيما تكاتف الجمهوريون لتبرئته.

وذكرت وكالة فرانس برس أن 52 عضوا جمهوريا من أصل 53 في المجلس المؤلف من 100 عضو صوتوا لصالح تبرئته من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس وهما التهمتان اللتان وجههما إليه مجلس النواب في 18 كانون الأول الماضي.

في المقابل صوت كل الأعضاء الديمقراطيين على إدانة ترامب بالتهمتين.

وصوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون لصالح مساءلة ترامب في الـ 18 من كانون الأول الماضي في تهمتي إساءة استخدام السلطة نتيجة طلبه من أوكرانيا التحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وعرقلة عمل الكونغرس بمنعه مساعديه من الإدلاء بشهاداتهم وتقديم وثائق طلبها النواب في تحقيقاتهم.