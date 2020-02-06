ثقافي السويداء يستضيف أمسية للطرب الأصيل مع فرقة (أيام زمان)

السويداء-سانا

أعادت فرقة “ايام زمان” جمهور المركز الثقافي العربي في مدينة السويداء إلى زمن الفن الأصيل وأجوائه العابقة بجمال اللحن وشجنه عبر أمسية موسيقية أحيتها على خشبة المركز مساء اليوم.

الأمسية التي شارك فيها كل من الموسيقيين عمار يونس على آلة الكمان ومحمد نامق على التشيللو وكمال سكيكر على العود ووسام الشاعر على الاوكرديون وسائر حديد ووليم وطفة على الإيقاع وباسم الجابر على الكونترباص انفتحت على فضاءات حلق معها الجمهور المتذوق للفن تفاعلا وطربا بأداء العازفين الذي لامس الفكر والوجدان.

وجاءت المقطوعات الموسيقية التي قدمها العازفون على مدى نحو ساعة ونصف للموسيقار محمد عبد الوهاب وفيروز واسمهان وام كلثوم وفريد الاطرش وليلى مراد ومنها.. “يا مسافر وحدك” و”انا قلبي دليلي” و”قالولي حن وانا رايح جن” و”رسالة من تحت الماء” وغيرها من أغاني عمالقة الطرب والموسيقا.

رئيس فرقة أيام زمان الفنان عمار يونس لفت إلى أن الفرقة التي تأسست منذ ما يقارب ستة أشهر هدفها العودة إلى الأصالة وفن الزمن الجميل والارتقاء بالذوق العام وتذكير الناس بالأغاني القديمة التي يحبونها لكن بلغة الآلة.

وأشار مدير ثقافة السويداء باسل الحناوي إلى ضرورة الاهتمام بالفن وتقديم أعمال فنية رفيعة المستوى لنشر الثقافة الموسيقية والارتقاء بالذائقة الفنية ولا سيما لدى جيل الشباب.

خزامى القنطار