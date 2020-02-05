تأثير تواجد القوى الدولية في المنطقة العربية على القضية الفلسطينية… محاضرة بثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

أقامت اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني اليوم بالتعاون مع مؤسسة القدس الدولية وتحالف القوى الفلسطينية محاضرة اليوم بعنوان “تواجد القوى الدولية في المنطقة العربية وتأثيراته على القضية الفلسطينية” لأمين سر لجنة المتابعة في التحالف ياسر المصري في المركز الثقافي بـ”أبو رمانة” في دمشق.

ورأى المصري أن وجود الكيان الصهيوني منع أي تقدم أو وحدة بين أبناء الأمة العربية لتبقى واقعة تحت تأثير التجاذبات الدولية مشيرا إلى اعتماد هذا الكيان الكلي على الولايات المتحدة الأميركية التي تقدم له كل ما يلزم من دعم.

وذكر المصري أن الانتصارات التي حققتها سورية أفشلت المخطط الأميركي ومنعته من تحقيق أهدافه في المنطقة كما شكلت محورا جديدا لقوى المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني ما جعلها هدفا للمؤامرات الرامية إلى أضعافها والنيل منها.

واعتبر المصري أن ما تسمى “صفقة القرن” محاولة لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية على إنها ليست مشكلة شعب تعرض للطرد الجماعي من أرضه واقتلاعه بالقوة وفق سياسات عنصرية إجرامية وإنما مشكلة إنسانية يجب حلها مؤكدا ضرورة أن يجد الشعب العربي مشروعا نهضويا عربياً يوحد طاقات الأمة ويطور قدراتها.

حضر المحاضرة رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور محمد مصطفى ميرو وعدد من أعضاء اللجنة ومدير عام مؤسسة القدس الدولية سورية الدكتور خلف المفتاح وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية.