ضبط شركتين ومكتبين ومحل لتجارة الألبسة والسيارات والعقارات والأحذية في دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة

دمشق- سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة الأمن الجنائي ضبطت شركتين لتجارة الألبسة والأقمشة ومكتبين لتجارة السيارات والعقارات ومحلا لبيع الأحذية في مدينة دمشق يتعامل أصحابها بغير الليرة السورية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه خلال تفتيش الشركتين والمكاتب والمحل بالتنسيق مع الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي تم العثور على مبالغ مالية وعملات أجنبية ووثائق وأجهزة كمبيوتر وأجهزة مراقبة كاميرات تثبت تعاملها بغير الليرة السورية وتم إلقاء القبض على أصحابها الذين اعترفوا بتعاملهم بغير الليرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولا ومازالت التحقيقات مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.