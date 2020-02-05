SCS-NET
الشريط الأخباري
عــاجــل وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل بالضفة الغربية

روحاني: صمود ووحدة الشعب الإيراني أفشل مخططات واشنطن

2020-02-05

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صمود ووحدة الشعب الإيراني أفشل المخططات الأمريكية ضد بلاده.

وقال روحاني في كلمة له اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: “الإدارة الأمريكية بذلت خلال العامين الماضيين قصارى جهدها ضد الشعب الإيراني لكنها فشلت بسبب صمود ووحدة الشعب الإيراني”.

وأضاف روحاني: “أمريكا فشلت أيضا في كسب تأييد حلفائها ولا تستطيع إظهار أعمالها الإرهابية على أنها قوة عالمية” موضحا أن البيت الأبيض أراد أن يحصل على تأييد أوروبا لتجاوز الاتفاق النووي لكن أوروبا رفضت وباءت جميع محاولات واشنطن بهذا السياق بالفشل.

انظر ايضاً

روحاني: إيران مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا المتعلقة بالاتفاق النووى

طهران-سانا جدد الرئيس الإيرانى حسن روحانى استعداد بلاده للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لحل القضايا المتعلقة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved