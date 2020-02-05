روحاني: صمود ووحدة الشعب الإيراني أفشل مخططات واشنطن

طهران-سانا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن صمود ووحدة الشعب الإيراني أفشل المخططات الأمريكية ضد بلاده.

وقال روحاني في كلمة له اليوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني: “الإدارة الأمريكية بذلت خلال العامين الماضيين قصارى جهدها ضد الشعب الإيراني لكنها فشلت بسبب صمود ووحدة الشعب الإيراني”.

وأضاف روحاني: “أمريكا فشلت أيضا في كسب تأييد حلفائها ولا تستطيع إظهار أعمالها الإرهابية على أنها قوة عالمية” موضحا أن البيت الأبيض أراد أن يحصل على تأييد أوروبا لتجاوز الاتفاق النووي لكن أوروبا رفضت وباءت جميع محاولات واشنطن بهذا السياق بالفشل.