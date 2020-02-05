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مجلس الأمة الكويتي يندد بـ “صفقة القرن”

2020-02-05

الكويت-سانا

ندد مجلس الأمة الكويتي بالمخطط الأمريكي المسمى “صفقة القرن” داعياً الحكومة الكويتية إلى رفض الصفقة التي تتضمن تنازلاً عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الاراضي المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا أن رئيس المجلس مرزوق علي الغانم دعا في بيان تلاه أثناء جلسة المجلس اليوم إلى “موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي رافض لهذه الصفقة الخاسرة” مؤكداً أهمية تكاتف الجهود العربية والإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني وتعريف شعوب العالم بالجرائم والانتهاكات المستمرة لكيان الاحتلال الاسرائيلي.

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