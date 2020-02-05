عنب حمص.. تخفيض نفقات ومستلزمات الإنتاج لدعم التنافسية وزيادة المبيعات

حمص-سانا

استطاعت الشركة العامة لتصنيع العنب في حمص تحقيق أرباح بقيمة 170 مليون ليرة في العام الماضي بالرغم من تراجع كميات العنب المسلمة إليها من قبل المزارعين.

وبين المهندس جرجس الحموي مدير الشركة في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم تصنيع 780 طنا ناتجة من استلام 1233 طن عنب من فلاحي حمص و 348 طن صوما عصير العنب من شركة تصنيع العنب في السويداء فيما زادت المبيعات بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 124ر1 مليار ليرة هذا العام.

وأشار جرجس الى وجود صعوبات عديدة تعترض العملية الإنتاجية أهمها المنافسة غير العادلة محليا مع القطاع الخاص الذي تقل أسعار مبيع منتجاته عن أسعار الشركة بنحو 20 بالمئة نتيجة عدم التزامه بمعايير الجودة والنوعية وتهرب البعض من دفع الضرائب والرسوم مقارنة بالشركة التي تلتزم بمعايير الإنتاج وفق المواصفات القياسية السورية و دفع جميع ما يترتب عليها من ضرائب و رسوم و منها رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي لا يقل عن 20 بالمئة من إيرادات الشركة لافتا الى ضرورة اعادة دراسة آلية تسعير كيلو العنب الذي تستجره الشركة من الفلاحين وتعديله بما يتناسب مع أسعار السوق المحلية اضافة لتقديم دعم مالي للشركة لدعم تنافسيتها في الإنتاج والتسويق مع القطاع الخاص.

وبين جرجس أن الشركة تعمل على التوسع بتسويق إنتاجها محليا وخارجيا فصدرت 225 طنا من المنتجات إلى أمريكا وألمانيا بقيمة 40 مليون ليرة سورية كما أبرمت عقدا جديدا لتصدير 25 طنا من منتجاتها إضافة للتوسع بتوزيع وتسويق منتجاتها في السوق المحلية عبر التعاقد مع وكلاء لتسويق منتجات الشركة في كل المحافظات والمناطق السورية بهدف تعزيز انتشارها وزيادة تنافسيتها في الأسواق لافتا إلى قيام الشركة بالتعاقد مع الفلاحين لاستجرار محصولهم من العنب وتسديد سلفة بقيمة 50 ألف ليرة سورية لكل طن عنب عصيري إلا أن الفارق السعري الكبير بين السوق الموازية والسعر المعلن لدى الشركة كان سبباً في إحجام عدد كبير من المزارعين عن تسليم محصولهم من العنب العصيري للشركة وبالتالي عدم تنفيذ الخطة الموضوعة.

ولفت جرجس إلى أن الشركة تعمل منذ بداية العام الحالي على استراتيجية تأمين حاجتها من العنب حيث دفعت سلفة مالية نقدا للمزارعين بقيمة مليون ليرة لتسويق قيمتها كاملة من العنب في الموسم القادم بالتوازي مع ضغط النفقات وتخفيف الهدر وتخفيض أسعار مستلزمات الإنتاج ما ينعكس على زيادة تنافسيتها في الأسواق مع المنتجات المماثلة.

أحمد سليمان

نشرة سانا الاقتصادية