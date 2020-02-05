صيانة وتأهيل شبكات الكهرباء المتضررة جراء الإرهاب في درعا

درعا-سانا

تواصل ورشات الشركة العامة لكهرباء درعا إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية المتضررة جراء الإرهاب في منطقة درعا البلد و طريق السد و مخيم النازحين بكلفة إجمالية بلغت نحو 563 مليون ليرة وذلك ضمن خطتها في إعادة التيار الكهربائي لكامل المناطق في المحافظة.

وبين المهندس غسان الزامل مدير عام الشركة في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات ركبت دارة مزدوجة 20 ك ف بين خليتي المشفى الوطني ودرعا البلد بطول 7 كم وبتكلفة 21مليون ليرة وركبت 19محولة ومركز تحويل باستطاعات متنوعة تراوحت بين 1000 ك ف ا و 630 و400 و 200 و 100 ك ف ا و بكلفة 260 مليون ليرة كما نفذت خطوط توتر متوسط 20 ك ف ا أرضية بطول 7ر3كم وبتكلفة 148 مليون ليرة.

ولفت إلى أن الورشات نفذت خطوط متوسط هوائية بطول 5ر2كم وبتكلفة 20 مليون ليرة وشبكات توتر منخفض بطول 35 كم وركبت 265 عمودا بتكلفة 70 مليون ليرة كما أصلحت شبكات/ 20ك ف ا/ أرضية عبارة عن 400 علبة وصل أرضية ووصلات بطول 5ر1 كم بتكلفة 16 مليون ليرة.

وأضاف مدير الشركة أن الورشات الفنية أجرت أعمال صيانة لمراكز التحويل الموجودة سابقا والبالغ عددها 18 مركزا بقيمة 28 مليون ليرة.

وكانت شركة كهرباء درعا قدرت في عامي 2018 و 2019 أضرار الكهرباء في المناطق المذكورة بما يتجاوز 10 مليارات ليرة.