4.5 مليارات ليرة مبيعات (عمران) حمص خلال العام الماضي ‏

حمص-سانا

بلغت مبيعات فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) في حمص ‏خلال العام الماضي 4 مليارات و500 مليون ليرة‏.

وفي تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أوضح المهندس يعرب ميلاد مدير الفرع أن قيمة مبيعات الإسمنت الأسود خلال الفترة ذاتها بلغت 4 مليارات و464 مليوناً و996 ‏ألف ليرة في حين بلغت قيمة المبيعات بالأمانة 27 مليوناً إضافة لمليون ليرة للبيع المباشر و7 ملايين ليرة للبيع التجاري.

وأشار ميلاد إلى انتهاء الدراسة التي نفذتها شركة الدراسات والاستشارات الفنية لتأهيل مراكز ‏البيع في الرستن وتلبيسة وكفرلاها التي تعرضت للتخريب ‏من ‏قبل المجموعات الإرهابية ‏المسلحة بانتظار تخصيص الاعتماد اللازم للبدء بأعمال إعادة التأهيل.‏

ويتبع لفرع المؤسسة بحمص 18 مركزاً موزعاً في الريف والمدينة ‏لا ‏تزال ‌‏6 ‏مراكز خارج الخدمة في الرستن ‏وكفرلاها ‏والقريتين ‏والسخنة وتلبيسة وتدمر.

‏هنادي ديوب

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