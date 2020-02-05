تأهيل طريق البوكمال وتطوير المركز الحدودي ينعشان الحركة التجارية مع العراق

دمشق-سانا

تعمل الجهات المعنية على تطوير معبر البوكمال الحدودي الذي تم افتتاحه رسمياً أمام حركة عبور الأشخاص والبضائع نهاية أيلول في العام الماضي فتم استكمال تجهيز البنى والمرافق العامة الخدمية فيه ورفده بالأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز الاعمال بالشكل الأمثل.

و بين رئيس الجاهزية بالمديرية العامة للجمارك فرحان سموري في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن المنشآت في معبر البوكمال بحالة فنية جيدة والعمل جار على استكمال أعمال تزفيت ساحات الشحن واستكمال السور المحيط بالمعبر وتزويده بـ “قبان” لوزن الشاحنات مشيراً إلى أن جهاز الكشف السكانر سيتم شحنه للمعبر في أقل من شهر عقب إنهاء الشركة العامة للطرق والجسور أعمال تجهيز الهنغار المخصص له إضافة لتأمين معظم متطلبات العمل في الأمانة الجمركية بالمعبر من هنغارات التفتيش والمظلات على المداخل وتجهيز المكاتب بالحواسيب والمولدات الكهربائية.

من جهته أمين جمارك معبر البوكمال الحدودي عاصم اسكندر أكد في تصريح مماثل جهوزية العاملين في الأمانة لتسيير وتسهيل شؤون القادمين والمغادرين وتسهيل عبور مختلف أنواع السيارات من الجانبين مشيرا إلى عدم وجود أي معوقات للعمل في الجانب السوري باستثناء ما يتعلق بالحالة الفنية للطريق الممتد من دير الزور وصولا للبوكمال فهو بحاجة إلى تعبيد وقميص إسفلتي جديد وإزالة المطبات عنه.

وحول واقع التبادل التجاري عبر المعبر أوضح اسكندر أنه لم يتم تسجيل حركة استيراد فيما لا تزال الصادرات متواضعة إذ يعبر يوميا من الجانب السوري نحو 20 سيارة شاحنة وسطيا مبيناً أن 80 بالمئة من الصادرات السورية للعراق من الحمضيات والباقي سلع متنوعة من الصناعات الغذائية والمعدنية والبلاستيكية والألبسة والشرقيات.

من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية المهندس ياسر حيدر في تصريح مماثل أن المؤسسة قامت بالتعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور على صيانة وإعادة تأهيل طريق دير الزور الميادين البوكمال وأعطي أمر المباشرة لافتا إلى بدء أعمال ترحيل السواتر الترابية وترميم الحفر لتأمين المرور الآمن على الطريق ريثما تسمح الظروف الجوية بأعمال المجبول الاسفلتي وانجاز أعمال التصريف المطري من قبل البلديات الموجودة على الطريق.

وأشار حيدر إلى أن المؤسسة قامت أيضا بالتعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية ومؤسسة الاسكان العسكرية لدراسة وضع جسري السويعية والصالحية على الطرق المؤدية لمدينة البوكمال وتمت المباشرة بأعمال الدراسة.

ويربط سورية بالعراق ثلاثة معابر حدودية أهمها مركز البوكمال الحدودي و يكتسب أهمية خاصة كونه يمثل شريانا مهما للتبادل التجاري وممرا للصادرات والمستوردات بين الجانبين.

وسيم العدوي

نشرة سانا الاقتصادية