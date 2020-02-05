وحدات الجيش تحرر قريتي إسلامين والريان وتواصل تقدمها باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب

إدلب-سانا

واصلت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في إدلب تقدمها باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي وحررت قريتي إسلامين والريان بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما.

ولفت مراسل سانا في إدلب إلى استمرار انهيارات المجموعات الإرهابية أمام تقدم وحدات الجيش على جبهات الاشتباك بريف إدلب الشرقي محققة تقدماً جديداً على محور عملياتها الشرقي باتجاه مدينة سراقب حيث حررت قريتي إسلامين والريان وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تحرير 22 قرية شرق وجنوب المدينة.

وبين المراسل أن وحدات الجيش لاحقت فلول المجموعات الإرهابية الفارة باتجاه مدينة سراقب وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد.

وحررت وحدات الجيش أمس خلال عملياتها على مناطق انتشار الإرهابيين بريف إدلب الجنوبي الشرقي قرى وبلدات وتلال مرديخ وتل مرديخ وتويل الحليب وباريسا وحمادات وأم الشرشوح وتل سلطان ومنطار الخشاخيش وتل الراقم وتلة الوسيطة وجبل طويل والكتيبة المهجورة والمشيرفة وطويل الشيخ والشوحة ورأس العين وتل فردوس والوسيطة والراقم وبليصة وتل أغر والنيرب بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.