الحرارة إلى ارتفاع وأجواء ضبابية ليلا في المناطق الداخلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة ويحذر ليلا من تشكل الضباب في المناطق الداخلية وتكون الرياح جنوبية غربية في المناطق الغربية بينما تكون جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول الى غائم مساء فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر والبرد ليلا.

ووفق نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي حول كميات الامطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغت كمية الهطول في محافظة اللاذقية صلنفة3ر38 مم وكسب 29مم والمزيرعة 26مم والحفة 20مم والبهلولية 15مم وفي حلب جرابلس 18مم واعزاز 6مم وحلب والباب ومنبج وحلب المطار3 مم وفي الحسكة المالكية 16 مم والزهيرية 10 مم والدرباسية 4مم كما بلغت كمية الهطولات في محافظة الرقة المنصورة 8 مم و تل أبيض 5ر3 مم وبئر محيسن وعين عيسى 2مم وفي طرطوس القدموس 7مم وحمام واصل 5ر5 مم ومشتى الحلو5 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …