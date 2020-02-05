باريس سان جيرمان يهزم نانت 2-1 بالدوري الفرنسي

باريس- سانا

استعاد ماورو إيكاردي لمسته التهديفية ليقود باريس سان جيرمان للفوز 2-1 خارج ملعبه على نانت ومواصلة التقدم بثبات نحو لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم.

وهز إيكاردي الذي لم يسجل في مبارياته الست الأخيرة الشباك قبل اكتمال نصف ساعة من زمن اللقاء وأضاف تيلو كيرر هدفاً آخر في الشوط الثاني قبل أن يقلص موزيس سايمون الفارق في الدقيقة 68.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 58 نقطة من 23 مباراة ويتفوق بفارق 15 نقطة على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني الذي يواجه سانت إيتيين غداً.

وتراجع نانت إلى المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

وقاد هدف مبكر من لوك ريمي ليل صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة للفوز 1-صفر بملعبه على ستاد رين الثالث ليقلص الفارق مع منافسه إلى ثلاث نقاط.

وفي مباريات أخرى فاز موناكو بمباراته الأولى في العام الجديد بعدما تغلب 1-صفر على أنجيه بفضل هدف في الشوط الأول سجله ستيفان يوفتيتش ليتقدم إلى المركز التاسع برصيد 32 نقطة.