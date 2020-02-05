قوى العدوان السعودي تواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

صنعاء- سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة واستهداف عدد من المناطق اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر موقع المسيرة نت أن “قوى العدوان السعودي استهدفت مناطق وأحياء الضبياني ومدينة الشعب وشارع الخمسين وكيلو16 بالحديدة وشارع التسعين وشمال شرق مديرية حيس بقذائف المدفعية والصواريخ والأسلحة الثقيلة والرشاشة”.

كما استهدف طيران العدوان السعودي مناطق في مديرية نهم في محافظة صنعاء ومديريتي المتون والغيل بمحافظة الجوف.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول من العام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.