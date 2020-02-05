غوتيريس:الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات التي تخص القضية الفلسطينية

الأمم المتحدة- سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجدداً اليوم التزام المنظمة الدولية بالقرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن فيما يخص حل القضية الفلسطينية.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة نقلته فرانس برس إن “موقفنا واضح جداً.. نحن حراس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية” مضيفاً “نحن ملتزمون تماماً بحل ينص على الاستناد إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وحدود العام 1967”.

وكان غوتيريس أكد الأربعاء الماضي تمسك الأمم المتحدة بقرارات الشرعية الدولية في رد على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما يسمى صفقة القرن.

ويأتي تصريح غوتيريس قبل يومين من عرض غاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي لما يسمى “صفقة القرن” على أعضاء مجلس الأمن الـ 14 في جلسة مغلقة.