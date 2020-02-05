اتصالات اللاذقية تطلق خدمة الفايبر المنزلي للانترنت بالكابل الضوئي

اللاذقية-سانا

أطلق فرع الشركة السورية للاتصالات باللاذقية اليوم تطبيق خدمة الفايبر المنزلي “اف تي تي بي” بواسطة الكابل الضوئي في مدينة اللاذقية.

وأكد مدير فرع الشركة المهندس عادل جبيلي في تصريح لمراسل سانا أنه تم تنفيذ الاشتراك الأول وإيصال الخدمة لأول المشتركين في مدينة اللاذقية في حي الأميركان وسيتم إيصال هذه الخدمة كمرحلة أولى للراغبين في هذا الحي وشارعي 8 آذار وبغداد وأحياء الزراعة والأوقاف ومشروع شريتح “المكاتب” والمشروع العاشر.

ووفق المهندس جبيلي تتيح هذه الخدمة إيصال خدمات الاتصال إلى المنازل والمكاتب بواسطة الكبل الضوئي وتؤمن سرعة انترنت حقيقية ومطابقة للاشتراك المسجل عليه المشترك مبيناً أن خدمة الفايبر المنزلي تؤمن خدمات ثنائية تشمل الصوت والانترنت أو ثلاثية تشمل الصوت والانترنت إضافة إلى “أي بي تي في”.

وتختلف تسعيرة كل اشتراك وفق السعة والخدمة المطلوبة ويمكن تقديمها للمشتركين بسعة 8 ميغا كحد أدنى.