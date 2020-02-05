قصائد وطنية ووجدانية في لقاء شعري بثقافي طرطوس

طرطوس- سانا

مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية والوجدانية بأسلوب الشعر العمودي والمحكي والزجلي قدمها كل من الشاعرين الدكتور أكرم عبيد من اللاذقية وبدر الدين قراجه من حمص في لقاء شعري أقامه اليوم المركز الثقافي العربي بطرطوس.

الشاعر عبيد الذي كتب الشعر المحكي والعامودي وكتب الرواية شعراً ونثراً قدم باقة من قصائده بشكل ارتجالي منها “أنا سورية الأمجاد” و”عودي” وقصيدة “أحببت هجرك” واعتبر في تصريح لـ سانا أن النشاطات الأدبية عموماً تزيد من الرصيد والمعرفة الثقافية للأدباء إضافة إلى كونها تؤكد أهمية الانتماء الوطني وحضور الأدب في حياتنا اليومية.

من جهته رأى الشاعر قراجه أن حصوله الشهادات العلمية في الكيمياء والأدب العربي إضافة إلى عمله في المصالحة الوطنية في سورية لم يثنه عن متابعة هوايته في الرسم والخط وكتابة الشعر لإيصال كلمة المحبة والتآلف إلى جميع أطياف النسيج الاجتماعي السوري ثم قدم قراجه باقة من القصائد الوطنية مثل قصيدة “بلدي” وقصيدة “أم تبعث رسالة رثاء إلى ولديها” إضافة إلى قصائد وجدانية كقصيدة “على أمل”.

فاطمة حسين