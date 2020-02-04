فرع حمص للكتاب يكرم كتاباً وشعراء ومثقفين

حمص- سانا

كرم فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب اليوم مجموعة من أعضائه في مقره الكائن بشارع الغوطة بالمدينة وذلك بمناسبة العيد الذهبي للاتحاد.

واعتبر مالك صقور رئيس الاتحاد خلال الحفل أن التكريم رسالة وفاء ومحبة وتقدير لما قدمه أدباؤنا خلال مسيرتهم الطويلة وتأكيد على المسؤولية الكبيرة الملقاة عليهم خلال الفترة القادمة للوقوف بجانب وطنهم.

من جهته الدكتور عبد الرحمن البيطار رئيس فرع حمص لاتحاد الكتاب أشار إلى أن الاتحاد حريص على تكريم هؤلاء المبدعين لأنه حق لهم وواجب على الاتحاد تجاه أعضائه مؤكداً أن الفرع سيستمر بتكريم جميع المبدعين.

وفي كلمة المكرمين تحدث محمد راتب الحلاق عضو اتحاد الكتاب عن أهمية التكريم ومعانيه منوهاً بحرص فرع الاتحاد بحمص على تقدير مبدعيه في كل المناسبات.

من جانبه عبر الناقد المسرحي محمد بري العواني عن سعادته الغامرة بهذا التكريم الذي هو تأكيد حقيقي على دور الاتحاد في رعاية أعضائه على امتداد سنوات عطائهم وتشجيع لهم للاستمرار في مسيرة العطاء.

بدوره الشاعر محمد الفهد أشار إلى دور التكريم في تحفيز المكرم على الاستمرار في مسيرة الابداع معتبراً أن التكريم بمثابة مكافأة على ما بذل من جهود خلال هذه السنوات.

يذكر أن التكريم ضم مجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين منهم عبد الكريم الناعم وعبد الإله النبهان ورضوان قضماني ومظهر الحجي ومحمد غازي طليمات وحنا عبود وشاكر مطلق وفرحان بلبل وجمال الدين خضور.

صبا خيربك