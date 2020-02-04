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موراليس يترشح رسمياً لانتخابات مجلس الشيوخ البوليفي المقبلة

2020-02-04

لاباز-سانا

أعلن الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس رسمياً ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ البوليفي المقررة في أيار المقبل.

وأفادت المحكمة الانتخابية العليا في بوليفيا في موقعها على الانترنت بأن اسم الرئيس موراليس ورد على رأس لائحة حزب (الحركة نحو الاشتراكية) التي تضم 8 مرشحين لمجلس الشيوخ 4 أصليون و4 احتياطيون عن منطقة كوتشابامبا في جنوب البلاد.

وكان موراليس ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة في بوليفيا في تشرين الأول وفاز من الدورة الأولى بفارق يتجاوز عشر نقاط عن خصمه كارلوس ميسا ما يجنبه حسب القانون تنظيم دورة انتخابية ثانية.

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