ظريف يجدد موقف إيران الرافض لمؤامرة (صفقة القرن)

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقف إيران الرافض لمؤامرة (صفقة القرن) المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي.

وأكد ظريف في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم دعم طهران لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف مشدداً على دعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.

بدوره شدد عباس على موقف السلطة الفلسطينية الرافض لصفقة ترامب مشيراً إلى سعيه خلال المرحلة المقبلة من أجل الحصول على إجماع دولي لإسقاط الصفقة وتحقيق الوحدة الوطنية.