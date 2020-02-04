فعالية ترفيهية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان في حلب

حلب-سانا

تضمنت الفعالية التوعوية التحفيزية التي اقامتها الجمعية السورية لعلاج مرض سرطان الأطفال ورعايتهم بحلب بمناسبة اليوم العالمي للسرطان بمركز الجمعية فقرات توعوية وفنية.

ولفتت رئيسة مجلس إدارة الجمعية مزنة العلبي في تصريح لمراسلة سانا إلى الخدمات التي يقدمها المركز من الدعم النفسي والخدمي والطبي للمصابين وخدمات التحليل والتصوير والعمليات الجراحية مشيرة إلى شفاء 33 حالة بشكل تام وأن هناك 64 حالة قيد المعالجة.

وبين طبيب الأطفال محمد كامل طيب ارتفاع نسبة الشفاء من مرض السرطان بعد اكتشاف علاج للوكيميا وهو مضاد الدم اللمفاوي معتبرا أن نشاط الجمعية يقوي مناعة الطفل من خلال المشاركة الجماعية التي ترفع معنويات المصاب للتغلب على المرض.

الطفلة نور قهواتي عبرت عن سعادتها بأن هناك أشياء جميلة تجمعها مع أصدقائها من خلال الجمعية بينما أشار الطفل أيهم إلى سروره بالنجاح الذي حققه بالحساب الذهني مع أمنياته بأن يشفى مع أصدقائه بالجمعية.

والدة الطفل حمزة الجمعة أبدت شكرها وامتنانها للجمعية التي قدمت الدواء والعلاج المجاني الذي ساهم بتحسن الحالة الصحية لولدها وعبرت والدة الطفل محمد عمران سواس عن سعادتها لما قدمته الجمعية لطفلها والذي اسهم بدعمه نفسيا وجسدياً ما يسهل عملية الشفاء السريع.