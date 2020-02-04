قصائد زجل ضمن أمسية شعرية في المركز الثقافي المحدث بحمص

حمص-سانا

غلبت القصائد الزجلية على الأمسية الشعرية التي نظمها صالون حمص الأدبي في المركز الثقافي المحدث بحضور نخبة من هواة الشعر والأدب.

وقدم الشاعر عزيز سارة قصيدة زجل بعنوان “وصية” وجه فيها رسالة للجيل القادم بأن يتمسك بمبادئ الأخلاق وفي قصيدتها المحكية “غريبة” نسجت الشاعرة المهندسة هبة أحمد بكلماتها حكاية عشق لم تخل من الألم والمعاناة والصبر وكان للشاعر ناصر طرية قصيدة غزلية استخدم فيها الأسلوب الموسيقي ليصف جمال المحبوبة.

وشاركت الشاعرة منيرة علوش بقصيدة نثرية بعنوان “تناغم الأرواح” وهي عبارة عن حوار مع الطرف الآخر ينتهي بإظهار زيف أو صدق العلاقة وكان للقضايا الوطنية حضورها حيث قدم الشاعر يونس يوسف قصيدة بعنوان “أمنية للعام الجديد” مجد فيها الشهيد والشهادة وتطرق للواقع الذي نعيشه.

وتغنى الشاعر محمود يونس في قصيدته العمودية بعنوان “التي تحمل اسم المدينة ذاتها” بجمال وحضارة حمص وصمودها خلال السنوات الماضية واختتمت الأمسية بقصة قصيرة للكاتب المسرحي أحمد الحمود.

لارا أحمد