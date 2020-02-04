SCS-NET

حركة عمرانية نشطة تشهدها معضمية الشام

2020-02-04

تصوير: أيمن نصر

انظر ايضاً

كاميرا سانا برفقة وحدات الجيش في بلدة النيرب بريف إدلب

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved