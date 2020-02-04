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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طالبة دكتوراه سورية تفوز بالمركز الثاني في أولمبياد اللغة الروسية
2020-02-04
كيليتشدار أوغلو: على أردوغان الكف عن سياساته العدائية تجاه سورية
2020-02-04
كاتبة بريطانية: الإعلام الغربي ينشر الأكاذيب حول الوقائع في سورية
2020-02-04
صحفية تشيكية: أردوغان يحمي الإرهابيين في إدلب
2020-02-04
الدفاع الروسية: إرهابيو (الخوذ البيضاء) و(جبهة النصرة) يحضرون لعمل استفزازي بمواد سامة في إدلب
2020-02-03
بيسكوف يؤكد قلق روسيا من تواصل أعمال التنظيمات الإرهابية في إدلب
2020-02-03
الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة مجهولة هاجمت قاعدة حميميم قادمة من جهة البحر
2020-02-03
محليات
سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب
2020-02-04
محافظة دمشق: تأهيل وتجميل منصف الطريق في الشيخ سعد بالمزة
2020-02-04
تنظيم 27 ضبطاً وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في الحسكة
2020-02-04
كهرباء حمص: تركيب محولات جديدة ورفع استطاعات أخرى
2020-02-04
حركة عمرانية نشطة تشهدها معضمية الشام
2020-02-04
السورية للاتصالات: إيقاف عملية منح سرعة 512 كيلو بت/ثا للمشتركين الجدد
2020-02-04
افتتاح 11 مدرسة حقلية ضمن خطة مديرية زراعة درعا
2020-02-04
رياضة
نادي تلدرة لكرة الطائرة يخسر أمام المجمع البترولي الجزائري ببطولة الأندية العربية
2020-02-04
عبد الناصر مكيس مدرباً جديداً لفريق رجال الطليعة بكرة القدم
2020-02-04
الأول من آذار المقبل موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة
2020-02-03
النواعير يفوز على محردة في إياب دوري الدرجة الثانية بكرة السلة
2020-02-03
خسارة نادي الساحل لكرة السلة أمام سبورتينغ المصري في بطولة الأندية العربية
2020-02-03
يوفنتوس يهزم فيورنتينا بثلاثية في الدوري الايطالي
2020-02-02
توتنهام يفوز على سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز
2020-02-02
اقتصاد
التداول الالكتروني وتوزيع الأرباح النقدية عن طريق السوق خطة سوق دمشق للأوراق المالية لعام 2020
2020-02-04
تحسن الواقع الزراعي في ريف القامشلي
2020-02-04
أكثر من 6 آلاف طن.. كميات الأقطان المسوقة من دير الزور إلى محالج المنطقة الوسطى
2020-02-04
السورية للاتصالات توقع عقداً مع شركة إيرانية لتوريد وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية في المراكز الهاتفية
2020-02-04
السويداء.. الكميات المصدرة من التفاح للأسواق الخارجية تتجاوز أربعة آلاف طن
2020-02-04
بدء عمليات الكشف على الحقول الإكثارية المزروعة بالقمح في حماة
2020-02-04
زراعة السويداء تبدأ بيع 14 ألف غرسة فستق حلبي للمزارعين
2020-02-04
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الجيش يتقدم باتجاه مدينة سراقب ويحرر 22 قرية وبلدة وتلا وسط انهيار في صفوف التنظيمات الإرهابية
سورية تطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات رادعة ضد الدول الراعية والداعمة للإرهاب
ورشات الصيانة في منشآت الشركة السورية للغاز تبدأ إصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية
العثور على أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة كفرلاها بريف حمص
كيليتشدار أوغلو: على أردوغان الكف عن سياساته العدائية تجاه سورية
السورية للاتصالات توقع عقداً مع شركة إيرانية لتوريد وتشغيل أنظمة قدرة كهربائية في المراكز الهاتفية
حركة عمرانية نشطة تشهدها معضمية الشام
2020-02-04
تصوير: أيمن نصر
2020-02-04
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