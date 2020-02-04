تنظيم 27 ضبطاً وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت دوريات الرقابة في دائرة الشؤون الصحية بمجلس مدينة الحسكة خلال الشهر الماضي 27 ضبطا صحيا إضافة إلى 141 إنذارا بحق أصحاب محال تجارية وباعة لحوم فضلا عن مصادرة وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقال رئيس الدائرة باسل العباوي في تصريح لمراسل سانا أن دوريات الرقابة الصحية نظمت خلال جولاتها اليومية على أسواق مدينة الحسكة ضبوطا بحق عدد من المخالفين ووجهت إنذارات لعدد من أصحاب المحال التجارية والمطاعم وباعة اللحوم لعدم التقيد بالشروط الصحية والاعتناء بالنظافة وعرض مواد غذائية بشكل مكشوف والتعامل مع مواد منتهية الصلاحية.

ولفت العباوي إلى أن دوريات الرقابة صادرت كميات من اللحوم المفرومة والمعلبات ومواد السمانة لعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وتم إتلافها أصولا ومخالفة الباعة.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحسكة نظمت أيضا خلال الشهر الماضي 25 ضبطا تموينيا بحق الفعاليات التجارية تتعلق في معظمها بعدم الإعلان عن الأسعار.