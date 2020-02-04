التضحية… عمل مسرحي ينقل ولاء الشباب السوري لأرضه وجيشه في مواجهة الإرهاب

دمشق-سانا

جمهور واسع احتشدت به صفوف صالة المركز الثقافي في أبو رمانة قبل أيام لحضور مسرحية (التضحية) التي كتبها أخرجها الأديب الشاب أحمد النحاس لينقل عبرها صورة من صور حب الوطن والذود عنه من قبل أبنائه أفراد الجيش العربي السوري.

“العمل يعكس رؤية الشباب السوري وولاءه الوطني العميق ولاسيما خلال سنوات الحرب من خلال قصة وجدانية مؤثرة تشابه آلاف القصص الواقعية ذات البعد الاجتماعي” يقول النحاس لسانا الشبابية مضيفاً: إن وعي الشباب السوري واندفاعه لحماية أرضه وأهله استحق دائماً أن يتم تجسيده في أعمال فنية تظهر حجم التضحيات التي قدمها هؤلاء الشباب.

وأشار النحاس إلى أهمية الفن في بناء الثقافة الوطنية التي أدهشت العالم بأسره والإضاءة على القضايا والظواهر الاجتماعية التقليدية والمستجدة بغية تنمية الوعي العام لدى شرائح المجتمع ككل.

المسرحية التي أدى أدوارها الفنانون الشباب هشام دفدع وابراهيم درويش ووصال عمرين ورهف عكاش تشجع الشباب حسب مخرجها على المضي قدماً في مواجهة قوى الشر والإرهاب من خلال الالتزام بخدمة العلم مع الإضاءة على دور المرأة في هذا الصدد كما تجلى في العمل المسرحي.

يذكر أن النحاس كتب العديد من القصص القصيرة والمسرحيات التي أداها فنانون شباب.

ربى شدود

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