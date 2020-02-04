طالبة دكتوراه سورية تفوز بالمركز الثاني في أولمبياد اللغة الروسية

بطرسبورغ-سانا

فازت طالبة الدراسات العليا الشابة السورية ريم جودت سلمان مؤخرا بالمركز الثاني في أولمبياد اللغة الروسية للطلاب الأجانب الدارسين في روسيا وذلك خلال المسابقة النهائية التي جرت في جامعة سان بطرسبورغ وشارك في المرحلة الأولى منها 7199 طالبا وطالبة انتقل 500 منهم الى المرحلة النهائية وسط منافسة عالية بين مشاركين من 131 دولة حول العالم.

حصلت سلمان على درجة الماجستير في الجغرافيا من جامعة تشرين وعينت كمعيدة فيها قبل أن تحصل على منحة لإكمال رسالة الدكتوراه في روسيا باختصاص المناخ التطبيقي حيث تمكنت من إنهاء دراسة السنة التحضيرية للغة الروسية في جامعة اريول بتقدير “ممتاز” قبل أن تباشر دراسة الدكتوراه فتنهي السنة الأولى منها بتقدير “ممتاز” أيضاً.

وقالت سلمان لـ سانا الشبابية “مشاركتي في الأولمبياد تؤكد تميز الطلبة السوريين وقدرتهم على نيل مراكز متقدمة في المحافل العلمية العالمية” مشيرة إلى ما تحققه هذه المشاركة من فائدة علمية واسعة في مجال تخصصها.

وتتابع سلمان تحصيلها العلمي العالي في قسم الجغرافيا اختصاص المناخ التطبيقي حيث تسعى لاكتساب خبرات في مجال اختصاصها لتطبيقها على أرض الواقع في بلدها مستقبلا آملة حسب قولها البدء قريبا بمشروع متطور في مجال المناخ لما له من تأثير واسع على جميع المجالات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والصحية.

ولفتت إلى أنها سبق وشاركت في مدرسة صيفية نظمها مركز متخصص ببحوث المناخ وشارك فيها أكثر من 50 باحثا منهم طلاب دراسات عليا وحملة دكتوراه ودرجة بروفيسور من مختلف دول العالم حيث كانت الطالبة العربية والسورية الوحيدة التي تم قبولها في هذه المدرسة.

تفوق سلمان لم يأت من فراغ فقد كانت خلال دراستها الجامعية تحصل سنويا على شهادة الباسل للتفوق الدراسي وحصلت في صيف السنة الثالثة على بعثة إلى جامعة طنطا في مصر ضمن برنامج تدريبي وترفيهي تمكنت خلاله من نيل ثلاث شهادات من رئاسة جامعة طنطا ومن كلية الآداب في الجامعة .

وأهدت سلمان فوزها إلى أبطال الجيش العربي السوري مؤكدة أن تضحيات هؤلاء الأبطال لا تقدر بثمن وليس لفوز في الدنيا أن يقترب من حجم إنجازهم خلال سنوات الحرب وما بذلوه لتبقى سورية صامدة منيعة ويبقى أهلها آمنين.

يذكر أن الشابة ريم سلمان من مواليد 1989 محافظة طرطوس.

لمياء الرداوي