أرزة الدقاق.. صناديق وهدايا ورسومات على القماش والزجاج ضمن مشروع منتج

حمص-سانا

أعمال يدوية متنوعة تشتغل عليها الشابة أرزة الدقاق متسلحة بموهبة فطرية ثرية وذائقة جمالية عالية دعمتها بدورات تدريبية في الرسم على الزجاج وتشكيل الخشب أفضت بها إلى إنتاج عشرات الأعمال المتميزة التي شكلت لاحقاً نواة مشروع اقتصادي منتج لاقى إقبالاً جيداً من محبي هذه الفنون.

أرزة التي تبلغ من العمر 21 عاماً حققت عبر مشروعها الصغير نجاحات متتالية كان السبب وراءها كما تقول مواظبتها على حضور ورشات عمل متخصصة ضمن مشروع (شغف) التابع لجمعية شباب الخير وفي مراكز أخرى منها دورات في الرسم والخط العربي والكتابة على القماش.

وأضافت في حديثها لنشرة سانا الشبابية إنها طالما أحبت الفنون على أنواعها وشغفت بها منذ الصغر فكانت تسعى دائماً لتطوير موهبتها واكتساب تقنيات جديدة معتمدة أساساً على الرسم كأرضية خصبة لمختلف أشكال الفنون اليدوية خاصة بعد أن اكتسبت أساليبه المختلفة ونمت قدراتها على استخدام الألوان الزيتية وألوان الإكرليك.

وأشارت إلى أن أعمالها تتنوع بين اللوحات الفنية والرسم والكتابة على الأقمشة والزجاج والكؤوس والأكواب وصناعة البورتكليهات والقلادات الخشبية بالإضافة إلى تصميم الصناديق الخشبية وتغليف الهدايا والتجليد الحراري وتزيين أحواض الصباريات والكثير من المشغولات الحرفية الأخرى.

أرزة التي تحظى بتشجيع عائلتها ترى في هذا المناخ الأسري الداعم بيئة خصبة للإنتاج حيث بينت أن والدها يساعدها في توصيل الطلبات وزراعة الصبار وتهيئة الأخشاب التي تستخدمها في مشغولاتها المتنوعة لافتة إلى أنها تسوق لمنتجاتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

الشابة التي تحلم بأن تمتلك قريباً محلاً خاصاً لبيع وتسويق منتجاتها مباشرة أغنت تجربتها هذه بالعديد من المشاركات الفنية في فعاليات ومعارض متنوعة كتحدي الرسم التابع لجمعية شباب الخير ومشروع لمسة هدوان لدعم مرضى السرطان ومعرض الهواة في اتحاد الفنانين التشكيليين بصالة صبحي شعيب وبازار نساء صغيرات كما تتحضر للمشاركة بعد أيام قليلة ببازار ضمن صالة زنوبيا في حمص.

صبا خيربك

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