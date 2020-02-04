سلامة: الهدنة في ليبيا تتحول إلى وقف دائم لإطلاق النار

جنيف-سانا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أن ممثلي الأطراف الليبية المجتمعين في جنيف وافقوا على مبدأ تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ونقلت وكالة فرانس برس عن سلامة قوله للصحفيين اليوم تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه مضيفا حتى الآن عقدنا جلسات منفصلة لكل من الطرفين لكني متأكد أن الوقت سيحين كي يجلس الطرفان سويا.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس أن الممثلين هم خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق وخمسة آخرون عينتهم القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر اجتمعوا في جنيف في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وكان سلامة أدان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون ليبيا رغم مقررات مؤتمر برلين.

يشار إلى أن البيان الختامي لمؤتمر برلين الذي وقعت عليه نحو 16 دولة ومنظمة في الـ19 من الشهر الماضي حول تسوية الأزمة في ليبيا شدد على بذل الجهود الدولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا ونزع سلاح الميليشيات داعيا جميع الأطراف إلى النأي بنفسها عن المجموعات المدرجة على لائحة الامم المتحدة للإرهاب.