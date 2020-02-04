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افتتاح 11 مدرسة حقلية ضمن خطة مديرية زراعة درعا

2020-02-04

درعا-سانا

تضمنت خطة دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة درعا للعام الحالي افتتاح 11 مدرسة حقلية متخصصة بمحاصيل القمح والبندورة والكرمة والزيتون.

وقال رئيس الدائرة المهندس محمد الشحادات في تصريح لمراسل سانا اليوم إن المدرستين الحقليتين اللتين يتم العمل على افتتاحهما في درعا وابطع متخصصتان بالزيتون العضوي في حين تم اختيار ازرع ونوى وطفس لافتتاح مدارس حقلية متخصصة بالقمح والبندورة والكرمة ولكل منها 3 مدارس مبينا أن المشرفين على المدارس الحقلية يجرون عدة لقاءات مع المزارعين والفلاحين لتعريفهم بالمحصول في كل مراحل النمو وصولا إلى أعلى إنتاج.

وأوضح الشحادات أن المدارس الحقلية تعتبر أسلوبا إرشاديا فاعلا لنقل التقانات الحديثة للمزارعين بالاعتماد على النهج التفاعلي التشاركي بين المزارعين والمرشد الزراعي.

وتركز المدارس الحقلية على مفهوم الإدارة المتكاملة للمحصول بغية الحصول على منتج زراعي نظيف وخال من الاثر المتبقي للمبيدات.

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