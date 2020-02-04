زراعة السويداء تبدأ بيع 14 ألف غرسة فستق حلبي للمزارعين

السويداء-سانا

بدأت مديرية زراعة السويداء بيع 14 ألف غرسة فستق حلبي للمزارعين وذلك بموجب كشوف التنظيمات الزراعية الصادرة عن الدوائر الزراعية في مناطق المحافظة.

وأشار رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس أكرم سراي الدين في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن عمليات البيع تتم حاليا ضمن مركزي كوم الحصى ونمرة بسعر يقدر للغرسة الواحدة بـ 250 ليرة سورية للبذري و700 ليرة للمطعم مع استمرارها لنهاية الشهر القادم.

ولفت سراي الدين إلى مواصلة مديرية الزراعة بيع غراس الزيتون حيث وصلت الكميات المباعة لغاية تاريخه إلى 19500 غرسة إضافة إلى بيع 750 غرسة حمضيات وأفوكادو وأكيدنيا.

وكانت مديرية زراعة السويداء وفرت خلال الموسم الماضي نحو 8 آلاف غرسة من الفستق الحلبي.