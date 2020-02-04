روسيا تبتكر نظاماً جديداً لإنقاذ رواد الفضاء

موسكو-سانا

أعلن مدير عام مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية ديميتري روغوزين أن المهندسين الروس اخترعوا نظاما جديدا لإنقاذ رواد الفضاء.

ونقل موقع روسيا اليوم عن روغوزين قوله اليوم إن نظام الإنقاذ الجديد التابع لمركبة أوريول الروسية المأهولة هو عبارة عن صاروخ صغير يكفي وقوده لإيصال رواد الفضاء إلى مدار الأرض.

وأوضح روغوزين أن نظام الإنقاذ الجديد سيتزود بمحركين يشغل أولهما ويفصل المركبة عن الصاروخ لتبتعد عنه إلى مسافة آمنة ثم يتم تشغيل المحرك الثاني الذي يقوم بدفع المركبة إلى الأعلى وليس إلى الأسفل ويوصلها إلى مدار الأرض حيث يمكن أن تلتحم المركبة بالمحطة الفضائية أو تدخل الغلاف الجوي للأرض ثانية لتهبط على كوكبنا بسلام.