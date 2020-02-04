العثور على أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة كفرلاها بريف حمص

حمص-سانا

خلال متابعتها عمليات التمشيط للقرى والبلدات المحررة من الإرهاب بريف حمص الشمالي عثرت الجهات المختصة على كمية من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين في بلدة كفرلاها بمنطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن الأسلحة والذخيرة كانت مخبأة ضمن حفرة بإحدى مدارس البلدة وشملت بنادق آلية وقناصات وقذائف هاون وصواريخ محلية وعبوات ناسفة وكمية من الذخيرة.

وأشار المراسل إلى أن الجهات المختصة تتابع عمليات تمشيط القرى والبلدات في الريف الشمالي لحمص لرفع مخلفات المجموعات الإرهابية وتأمينها بالكامل.

وعثرت الجهات المختصة خلال الفترة الماضية أثناء تمشيطها المناطق المحررة من المجموعات الإرهابية بريف حمص الشمالي على مستودعات أسلحة وذخائر بعضها غربي وإسرائيلي الصنع.