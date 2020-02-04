دمشق-سانا

أعلنت الشركة السورية للاتصالات إيقاف عملية منح سرعة 512 كيلو بت/ثا للمشتركين الجدد أو التخفيض لهذه السرعة للمشتركين الحاليين لافتة إلى أن سرعة 1ميغا بت/ثا أصبحت أقل سرعة يبدأ عندها الاشتراك الجديد.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه نظراً لتزايد الطلب على السرعات العالية من مزود خدمة انترنت تراسل “اي دي اس ال” ولكون سرعة 512 كيلو بت/ثا لم تعد تلبي احتياجات مشتركيها لذلك تم إيقافها.

وأشارت الشركة إلى أن أجر تركيب بوابة الانترنت لخدمة “اي دي اس ال” ولمرة واحدة 4500 ليرة سورية.