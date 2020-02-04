المستشفى المؤقت في ووهان الصينية يباشر استقبال مرضى كورونا

ووهان-سانا

أعلن مقر قيادة مكافحة الأوبئة في الصين أن المستشفى المؤقت في ووهان مركز اندلاع تفشي فيروس كورونا الجديد باشر اليوم استقبال المرضى المصابين بهذا الفيروس.

ونقلت شينخوا عن المقر قوله في بيان إن “ووهان تخطط لتحويل ثلاثة أماكن موجودة بما في ذلك صالة للألعاب الرياضية ومركز للمعارض إلى مستشفيات لاستقبال المرضى المصابين بهذا الفيروس”.

وأضاف المقر إنه من المقرر أن يتم تحويل صالة هونغشان للألعاب الرياضية ومركز ووهان الدولى للمؤتمرات والمعارض ومجمع ثقافي إلى مستشفيات مؤقتة.

ويتم حاليا نقل الدفعة الأولى من المرضى إلى مستشفى هوهشنشان الذي تم تسليمه أمس الأول بعد عملية بناء استمرت 10 أيام.

وهذا المستشفى هو أحد مستشفيين مؤقتين مخصصين لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس.